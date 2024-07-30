В Касимовской епархии состоялись торжества в день памяти Матроны Анемнясевской

В Касимовской епархии состоялись торжества в день памяти блаженной Матроны Анемнясевской, сообщает пресс-служба Рязанской епархии РПЦ.

В 20 километрах к северо-западу от Касимова расположилась на первый взгляд ничем не примечательная и малолюдная деревня Анемнясево. При этом ежегодно 29 июля она становится местом притяжения множества паломников. В этот день празднуется память уроженки деревни, блаженной Матроны, старицы, чьи духовные подвиги укрепляли в вере ее современников и поныне служат примером для верующих. В этом году впервые торжества начались непосредственно в самом Анемнясево. Маленький деревянный храм, освященный тут в 2016 году, всех богомольцев вместить бы не мог, поэтому Божественная литургия совершалась прямо под открытым небом. Богослужение возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк в сослужении епископа Касимовского и Сасовского Василия.

Непростой была жизнь будущей святой. Она родилась, как бы сейчас сказали, в неблагополучной семье. Отец пил, детей было много, и из них почему-то досталась особо горькая доля Матроне — родители отчего-то ее невзлюбили. Болезнь, а затем побои лишили девочку сначала возможности видеть, а затем — двигаться. На эти тяжелейшие скорби и испытания юная Матрона ответила бесконечным терпением, верой и любовью к Богу и ближним.

Постепенно к ней стали приходить люди с просьбами о молитве. Господь наградил Свою святую духовными дарами, и многие страждущие получали исцеление недугов. Лишенная физического здоровья, блаженная Матрона обладала удивительной силой и крепостью духа, поистине показывая, как сила в немощи свершается.

Ежегодно в день памяти блаженной Матроны Анемнясевской совершается крестный ход. В этот раз после Божественной литургии, совершенной на малой родине святой, архипастыри, пастыри и миряне проследовали к часовне, возведенной на месте рождения угодницы Божией. Там традиционно был совершен водосвятный молебен.

Фото: vk.com/ryazeparh_logos