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В Касимове женщина разбилась, спускаясь с пятого этажа по простыням

7info
В Касимове женщина разбилась, спускаясь с пятого этажа по простыням

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В субботу, 11 сентября, в 11 часов на улице 50 лет СССР в Касимове женщина погибла при попытке спуститься с 5-го этажа по простыням. об этом сообщил сайт ИД «Пресса».

56-летняя жительница города пришла в гости к знакомым, компания изрядно выпила. Хозяева легли спать, гостья решила уйти, но дверь оказалась запертой. Тогда она решила спуститься вниз из окна по канату, сделанному из простыней.

Самодельная верёвка оборвалась, пенсионерка упала на крышу пристройки к первому этажу, получив смертельные травмы. Тело заметил житель дома.

Следователи проводят проверку.

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