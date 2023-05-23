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В Касимове задержали вора-домушника

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Изображение от Freepik

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» задержали 44-летнего местного жителя, подозреваемого в кражах из трех домов в городе Касимове. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В полицию обратились жители двух домов в городе Касимове и сообщили о кражах со взломом. Из одного дома, взломав входную дверь, похитили ювелирные изделия. Из другого дома, разбив окно, украли латунный самовар и электропроводку.

По ряду характерных признаков полицейские предположили, что к этим кражам причастен один и тот же человек. Вскоре оперативники уголовного розыска получили сведения о том, что в среде местных жителей, которые злоупотребляют спиртным, появился мужчина, недавно освободившийся из мест лишения свободы. Этот житель Касимова нигде не работал, но пару раз приходил к знакомым со значительной суммой денег.

Оперативники проверили 44-летнего жителя города и выяснили, что он причастен к кражам из домов. Злоумышленника разыскали и задержали.

Ранее он был судим за квартирную кражу.

По предварительной информации, житель города специально высматривал на улицах дома, в которых временно никто не проживает. Выбрав удобное для него здание, злоумышленник ночью взламывал жилище и забирал все ценное. Выяснилось, что он причастен к краже из дома 70-летнего пенсионера всех электропроводов. Также мужчина подозревается в краже из магазина сумки с 2100 рублей.

В отношении злоумышленника возбудили уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ. Подозреваемого взяли под стражу.

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