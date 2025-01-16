В Касимове задержали наркозакладчика, «обслуживавшего» четыре района области

В Касимове в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УНК УМВД России по Рязанской области и ОМВД России «Касимовский» задержали 40-летнего местного жителя по подозрению в торговле запрещенными веществами.

По информации полицейских, мужчина действовал в интересах нелегального интернет-магазина по сбыту наркотиков. В задачи злоумышленника входило осуществление закладок с «синтетикой» в Касимовском, Шиловском, Шацком и Сасовском районах.

Злоумышленник признался в содеянном. Полицейские в ходе поисковых мероприятий на участках местности в Касимове обнаружили три закладки — с одним крупным и двумя небольшими свертками с наркотиками. В общей сложности из незаконного оборота изъято 66 граммов производного N-метилэфедрона.

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В отношении мужчины в следственном отделе ОМВД России «Касимовский» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.