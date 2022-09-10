В Касимове выбрали место под строительство новой школы

По поручению врио губернатора Рязанской области Павла Малкова в Касимове состоялась рабочая встреча по обсуждению вопроса строительства новой школы. Об этом сообщила местная администрация.

Провёл совещание вице-губернатор Артём Бранов. Он осмотрел выбранный для строительства участок, пообщался с руководителем Станции юных натуралистов.

В администрации Касимова отметили, что учреждение сохранит все необходимые площади для практики. Сам проект презентовал директор института развития транспортных систем Виталий Попов.

Школа на 960 мест будет построена благодаря нацпроекту «Образование» в 2024 году. Сейчас проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу.