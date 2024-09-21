В Касимове установят новый светофор

В Касимове приступили к установке светофора на перекрёстке улиц Советской и Гагарина, сообщает сайт ИД «Пресса».

Стоимость проекта превышает 2,5 миллиона рублей. Работы ведутся в вечернее и ночное время из-за интенсивного движения по центральной улице города.

Кроме того, на улице Советской завершается капитальный ремонт второго участка (от пересечения с переулком Спортивный до пересечения с улицей Восточной). Асфальт на проезжей части уже уложен, ведутся работы по обустройству тротуаров, продолжается установка остановочных павильонов.