Суббота, 21 сентября, 2024

В Касимове установят новый светофор

Автор: Алексей Самохин

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В Касимове приступили к установке светофора на перекрёстке улиц Советской и Гагарина, сообщает сайт ИД «Пресса».

Стоимость проекта превышает 2,5 миллиона рублей. Работы ведутся в вечернее и ночное время из-за интенсивного движения по центральной улице города.

Кроме того, на улице Советской завершается капитальный ремонт второго участка (от пересечения с переулком Спортивный до пересечения с улицей Восточной). Асфальт на проезжей части уже уложен, ведутся работы по обустройству тротуаров, продолжается установка остановочных павильонов.

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