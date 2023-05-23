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В Касимове скончался бывший преподаватель техникума водного транспорта Александр Куропаткин

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В Касимове скончался бывший педагог Техникума водного транспорта Александр Куропаткин. Его не стало 23 мая.

– Все желающие попрощаться с этим замечательным человеком и педагогом могут прийти в Никольскую Церковь 25 мая к 10.00, – говорится в сообщении в группе «Типичный Касимов».

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