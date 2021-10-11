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Понедельник, 11 октября, 2021
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В Касимове скончалась Фатима Тугеева

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В Касимове скончалась Фатима Тугеева

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10 октября на 95 году ушла из жизни Фатима Ахмедовна Тугеева. Об этом сообщила пресс-служба администрации Касимова.

Фатима Ахмедовна Тугеева родилась 18 июня 1927 года в г. Чугу-Чак Синьцзяньской провинции Западного Китая, где работал ее отец. В 1932 году семья возвратилась на родину в Касимов. С отличием окончила Рязанскую зубоврачебную школу и Московский медицинский стоматологический институт. 3 года проработала врачом-стоматологом в Алтайском крае и одновременно проходила специализацию рентгенолога в Барнауле.

В 1957 году Фатима Ахмедовна возвращается в Касимов. Работает рентгенологом в городской больнице. По ее инициативе в поликлинике был оборудован стоматологический кабинет. А в 1970 году стала главным врачом образовавшейся стоматологического отделения. На протяжении многих лет она возглавляла стоматологическую поликлинику Касимова. Под ее руководством медицинское учреждение стало одним из лучших в Рязанской области.

Награждена знаком «Отличник здравоохранения», медалями «За доблестный труд в Великую Отечественную войну», «Ветеран труда». В 2007 году Фатиме Ахмедовне Тугеевой присвоено звание «Почетный гражданин города Касимова».

— Фатима Ахмедовна стала для всех нас примером не только настоящего профессионала своего дела, но и искреннего патриота нашего города. Она внесла значительный вклад в возрождение и развитие культурных традиций касимовских татар. Фатима Ахмедовна — основоположник занятий по татарскому языку и культуре со школьниками в воскресной школе города. Ее общественная деятельность была направлена на укрепление межнациональных отношений на территории Касимова, — говорится в некрологе.

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