В Касимове скончалась Фатима Тугеева

10 октября на 95 году ушла из жизни Фатима Ахмедовна Тугеева. Об этом сообщила пресс-служба администрации Касимова.

Фатима Ахмедовна Тугеева родилась 18 июня 1927 года в г. Чугу-Чак Синьцзяньской провинции Западного Китая, где работал ее отец. В 1932 году семья возвратилась на родину в Касимов. С отличием окончила Рязанскую зубоврачебную школу и Московский медицинский стоматологический институт. 3 года проработала врачом-стоматологом в Алтайском крае и одновременно проходила специализацию рентгенолога в Барнауле.

В 1957 году Фатима Ахмедовна возвращается в Касимов. Работает рентгенологом в городской больнице. По ее инициативе в поликлинике был оборудован стоматологический кабинет. А в 1970 году стала главным врачом образовавшейся стоматологического отделения. На протяжении многих лет она возглавляла стоматологическую поликлинику Касимова. Под ее руководством медицинское учреждение стало одним из лучших в Рязанской области.

Награждена знаком «Отличник здравоохранения», медалями «За доблестный труд в Великую Отечественную войну», «Ветеран труда». В 2007 году Фатиме Ахмедовне Тугеевой присвоено звание «Почетный гражданин города Касимова».