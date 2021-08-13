В Касимове пьяный рецидивист украл деньги и вещи из двух квартир

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В Касимове пьяный рецидивист совершил кражи в двух квартирах за один вечер. Его уже задержали. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В полицию обратились жители многоквартирного дома. Один из них рассказал, что утром обнаружил пропажу 9 900 рублей и личных документов. У его соседа по подъезду похитили сотовый телефон и кроссовки.

Оперативники выяснили, что накануне вечером в этих квартирах было застолье, где употребляли алкоголь. Оказалось, что хозяева жилищ заснули раньше других, а пропажу заметили лишь утром. На каждом застолье в качестве гостя был 45-летний местный житель. Ранее он был неоднократно судим за кражи.

— Рецидивист оставил в квартире у 46-летнего мужчины свои шлепанцы. Полицейские предположили, что он переобулся в квартире в чужие кроссовки, забрал сотовый и скрылся. Правоохранители пытались отыскать злоумышленника, однако он не появлялся по месту жительства и избегал знакомых, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, рецидивист во время отдыха заметил, что его приятели потеряли бдительность. Поэтому мужчина незаметно забрал кошелек у 64-летнего пенсионера. После он перешел в другую квартиру, откуда похитил кроссовки и сотовый телефон.

Затем злоумышленник потратил деньги на спиртное и стал ночевать в лесу. Чужие кроссовки мужчина где-то потерял, а телефон сохранил.

В отношении злоумышленника возбудили уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.