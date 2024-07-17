В Касимове прошёл III открытый Всероссийский фестиваль гармонии «Хорошая песня»

Богатая история нашей многонациональной страны подарила нам уникальную возможность говорить о Касимовской гармони, отличающейся от других строением и расширенным диапазоном звука. В XIX веке в деревне Поповка работала целая артель, поэтому Касимовскую гармонь называли «Поповская гармошка» или «Поповка».

Праздник гармони проходил в городе третий год подряд и с каждым годом набирает обороты, как по количеству участников, так и по числу зрителей, пришедших на праздник. Фестиваль является частью проекта «Касимовская гармонь: голоса малой Родины».

Стало доброй традицией начинать фестиваль с уличного концерта в деревне Поповка. А основная часть мероприятия расположилась в историческом центре Касимова на улице Советская.

В этом году фестиваль получил статус Всероссийского и финансовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив (https://xn--80aeeqaabljrdbg6a3ahhcl4ay9hsa.xn--p1ai/ ). Праздник объединил гармонистов со всей России, а также Республики Беларусь.

Завершала праздник группа «Хорошая Песня», в честь которой и назван фестиваль, руководителем которого, кстати, является Александр Васин — гармонист, баянист, талантливый музыкант.

В рамках праздника работали площадки: выставочное пространство «Город Мастеров», мастер-классы, праздничная кухня, анимационно-развлекательные игры для детей.

Кульминационным событием фестиваля стала презентация той самой легендарной Касимовской гармони «Поповка».