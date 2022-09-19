В Касимове по горячим следам задержали ограбившего магазин рецидивиста

Касимовские полицейские задержали грабителя, похитившего 12 тысяч рублей из кассы магазина. Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

В Касимовский отдел МВД обратился представитель строительного магазина и рассказал о хищении денег из торгового зала. Заявитель отметил, что посетитель подошёл к незакрытой кассе, когда кассир ненадолго отвлёкся, и практически у него на глазах украл 12 тысяч рублей, после чего скрылся.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место, получила от свидетелей описание внешности подозреваемого. Оно совпало с приметами 35-летнего местного жителя, в последнее время неоднократно уличённого в мелких хищениях из магазинов.

Грабителя задержали по горячим следам. Ранее мужчина был судим за грабёж, кражу и угрозу убийством.

Дознаватель МО МВД Касимовский возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по статье о грабеже, санкция которой предусматривает до 4 лет лишения свободы.