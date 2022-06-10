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Пятница, 10 июня, 2022

В Касимове открыли памятник царице Сююмбике

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Александр Ильин

В Касимове открыли памятник царице Сююмбике

В пятницу, 10 июня, в Касимове Рязанской области состоялась церемония открытия памятника царице Казанского ханства Сююмбике.

В мероприятии приняли участие депутат Госдумы Андрей Красов, глава регионального Минтерпола Жанна Фомина, первый зампред облправительства Анна Рослякова, председатель Совета муфтиев РФ Равиль Гайнутдин, вице-премьер Республики Татарстан Василь Шайхразиев, муфтий РТ Камиль Самигуллин.

Анна Рослякова, приветствуя собравшихся, отметила, что памятник станет точкой притяжения как для касимовцев, так и для туристов.

Открытие памятника приурочено к 870-летию Касимова и 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Автором скульптуры является Вениамин Сидоренко — художник из Санкт-Петербурга.

Царица Сююмбике была одной из последних правительниц Казанского ханства. В 1551 году её выдали Ивану Грозному, последние годы жизни она провела в Касимове.

В Касимове открыли памятник царице Сююмбике
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