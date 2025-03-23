В Касимове открыли мемориальную доску погибшему Герою России, участнику СВО Павлу Сарану

В Касимове 22 марта открыли мемориальную доску погибшему Герою России, участнику специальной военной операции Павлу Сарану. Об этом сообщает глава Касимовского округа Иван Бахилов.

Мемориальную доску открыли в школе №4. Павел Саран был командиром штурмового отряда. Выполнял задачи на территориях ДНР, ЛНР и Запорожской области.

В июне 2023 года Павел вместе со своим батальоном сражался на одном из самых горячих участков. Противник имел значительный перевес по количеству солдат. Наши бойцы стояли насмерть. Павел умело организовал бой, благодаря чему противник не смог продвинуться вперед.

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За два дня ВС РФ уничтожили вражескую технику и около 800 солдат противника. Но у этого подвига была страшная цена – жизни многих наших бойцов. Во время одной из атак погиб и Павел Саран.

Указом Президента Российской Федерации Павлу Сарану посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.