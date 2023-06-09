В Касимове молодые люди разрушили детскую площадку

Очевидцы рассказали подробности нападения акулы на 23-летнего россиянина Владимира Попова на пляже Dream Beach в Хургаде, пишет КП. Инцидент произошел на глазах у испуганных туристов, которые плавали рядом в разрешенном для этого месте. «Это все произошло недалеко от спуска в море, рядом с лесенкой, по которой все шли в...