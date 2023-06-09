В Касимове молодые люди разрушили детскую площадку

Группа молодых людей разрушила детскую площадку в микрорайоне Сиверка, сообщила администрация Касимова.
Вырваны скамейки, урны, сломаны турники, качели, пространство вокруг замусорено.
В 2020 году по инициативе жителей микрорайона Сиверки благоустроен сквер с детской спортивной площадкой, зонами отдыха для досуга, проведения мероприятий. Сейчас маленькие дети, для которых построена площадка, не могут там гулять.
Администрация города просит жителей научить детей бережно относиться к городскому имуществу.