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Вторник, 2 мая, 2023

В Касимове 3 мая перекроют движение из-за легкоатлетической эстафеты

В среду, 3 мая, в Касимове пройдёт традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти Героя Советского Союза Алексея Петровича Петропавлова. Участие в ней примут учащиеся общеобразовательных учреждений, сообщает городской отдел по физической культуре и спорту.

Старт дадут от школы № 1, выпускником которой является Алексей Петропавлов.

С 10.30 до 12.30 перекроют движение по следующим адресам: пл. Соборная, ул. Советская (от пл. Соборная до ТД «Океан»), ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Ленина, ул. Нариманова, ул. Илюшкина, ул. Татарская, ул. В. Ф. Уткина, ул. К. Маркса, ул. К. Либкнехта, ул. Большакова, ул. Комарова, ул. Горького, пер. Ленина, пл. Победы.

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