В Касимове 12 водителей, страдающих хронической наркоманией и алкоголизмом, лишили прав на управление транспортными средствами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Рязанской области.

Прокуратура установила, что 12 жителей Касимова, имеющие действующее водительское удостоверение, состоят на учете у врача-нарколога, так как имеют алкогольную и наркотическую зависимости. Данные диагнозы являются прямым противопоказанием к управлению транспортным средством.

Суд прекратил действие прав на управление транспортными средствами нарушителям. Прокуратура взяла на контроль исполнение судебных актов.