20 C
Рязань
Четверг, 22 июля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

В Карелии подростку грозит 5 лет тюрьмы за кражу морошки

Кристина Белова
В Карелии подростку грозит 5 лет тюрьмы за кражу морошки
- Advertisement -

На севере Карелии сотрудниками полиции раскрыта кража 11 литров морошки у пенсионера. Ягоду похитили у мужчины двое подростков, сообщает пресс-служба МВД республики.

Пенсионер собрал ягоды, чтобы отнести в пункт приема. До этого он оставил их на хранение в пристройке на участке.

Подростки залезли на участок мужчины, чтобы найти металлолом, но обнаружили только ведро «болотного янтаря». Именно его они и сдали в пункт приёма ягод, выручив 5000 рублей. Деньги молодые люди поделили.

Возбуждено уголовное дело на одного из злоумышленников. Ему грозит до 5 лет лишения свободы за кражу. Второй юноша еще не достиг 14 лет, поэтому к нему будут применены только меры профилактического характера.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,525ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]