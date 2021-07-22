В Карелии подростку грозит 5 лет тюрьмы за кражу морошки

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На севере Карелии сотрудниками полиции раскрыта кража 11 литров морошки у пенсионера. Ягоду похитили у мужчины двое подростков, сообщает пресс-служба МВД республики.

Пенсионер собрал ягоды, чтобы отнести в пункт приема. До этого он оставил их на хранение в пристройке на участке.

Подростки залезли на участок мужчины, чтобы найти металлолом, но обнаружили только ведро «болотного янтаря». Именно его они и сдали в пункт приёма ягод, выручив 5000 рублей. Деньги молодые люди поделили.

Возбуждено уголовное дело на одного из злоумышленников. Ему грозит до 5 лет лишения свободы за кражу. Второй юноша еще не достиг 14 лет, поэтому к нему будут применены только меры профилактического характера.