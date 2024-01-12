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В канун Рождества ликвидирован опасный пожар в ЖК в Дашково-Песочня

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6 января в 2:04 ночи в 24-этажном жилом комплексе по адресу Васильевская, д. 7 сработала пожарная сигнализация и началось задымление подъезда. Охрана дома вызвала пожарную службу и группу быстрого реагирования. Экстренно на объект прибыли также сотрудники управляющей компании «Зелёный сад – мой дом»: инженер-слаботочник, технический директор, дежурный инженер, а также опергруппа Октябрьского РОВД. Часть жильцов подъезда были эвакуированы на улицу.

Пожар произошёл на кухне квартиры на 3-м этаже, куда сотрудники пожарной службы проникли через окно. Как оказалось, собственник квартиры, находясь в нетрезвом состоянии, решил сварить картошку. Параллельно с этим направился в туалет и заснул там, оставив включенным газовое оборудование. Виновник проснулся от шума, когда сотрудники МЧС, разбив окно, залезали в квартиру для локализации и устранения пожара.

По факту произошедшего благодаря оперативной работе всех служб и бдительности жильцов огонь не распространился дальше, пострадавших нет. 

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