В Канищево построят дом с панорамными окнами

На улице Бирюзова в Рязани появится новостройка с панорамными окнами. Пресс-релиз о планах строительства трёхподъездного дома комфорт-класса распространила «Северная Компания».
Теплом новостройку обеспечит собственная крышная котельная, жители смогут самостоятельно регулировать температуру в квартире и тем самым экономить на коммунальных платежах. В квартирах будут установлены стеновые клапаны притяжной вентиляции с ручной регулировкой. Высота потолков в новостройке составит 2,7 метра. В доме запланировано ограниченное число квартир с витражным остеклением «в пол» и окнами увеличенного размера с энергосберегающими стеклопакетами.
В квартирах жилого дома «Клевер» будет улучшенная шумоизоляция за счёт стяжки пола выполненной по технологии «плавающий пол». Полусухая стяжка с фиброволокнами не контактирует с полом или стенами, мешает распространению шума. Под стяжку будет уложен слой высокоэффективного шумоизоляционного материала.
В районе строительства уже имеется вся социальная инфраструктура, поблизости находится сразу несколько школ, детских садов и медучреждений. Непосредственно в самом доме запланировано размещение продуктового супермаркета и торгово-офисных помещений. На территории жилого дома «Клевер» предусмотрена парковка на 250 машиномест.
По словам представителя застройщика, «Клевер» будет максимально комфортным для семей с детьми. Во всех подъездах дома предусмотрены колясочные, велосипедные, гостевые санузлы и зоны для мытья колясок. Двор закрыт для проезда автомобилей, игровые площадки будут отделены от зоны парковки, а все окна в доме обеспечены детскими замками.
Офис «Северной Компании» расположен по адресу: ул. Соборная 14/2 стр. 1. Работает в будни с 9.00 до 20.00, в субботу с 10.00 до 17.00, в воскресенье с 10.00 до 15.00.
Действует дополнительный офис продаж в жилом комплексе «Метропарк» на Московском шоссе. Офис работает со вторника по субботу с 09:00 до 18:00.
Телефон 70-70-00.