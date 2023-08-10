В Канищево построят дом с панорамными окнами

На улице Бирюзова в Рязани появится новостройка с панорамными окнами. Пресс-релиз о планах строительства трёхподъездного дома комфорт-класса распространила «Северная Компания».

— Жилой дом «Клевер», это жильё для тех, кому важна близость зелёных зон и скверов, развитая инфраструктура сложившегося района и комфорт современного дома, — говорится в пресс-релизе застройщика.

— Мы подготовили большое разнообразие планировок, способных удовлетворить самых взыскательных клиентов. Жильцы смогут максимально эффективно использовать каждый метр пространства, так как все коммуникации будут вынесены за пределы квартиры. В жилом доме «Клевер» предусмотрена установка электроплит, в квартире не потребуется размещать газовый счётчик и трубы, а тариф на электричество будет ниже. Стояк водоснабжения со счётчиком тоже будет размещён в общем коридоре.

Теплом новостройку обеспечит собственная крышная котельная, жители смогут самостоятельно регулировать температуру в квартире и тем самым экономить на коммунальных платежах. В квартирах будут установлены стеновые клапаны притяжной вентиляции с ручной регулировкой. Высота потолков в новостройке составит 2,7 метра. В доме запланировано ограниченное число квартир с витражным остеклением «в пол» и окнами увеличенного размера с энергосберегающими стеклопакетами.

— При возведении наружных стен мы будем использовать поризованные керамические блоки, они обеспечивают долговечность и обладают большой прочностью. Помимо этого, такой материал имеет хорошую паропроницаемость, что позволяет стенам «дышать», — пояснили в пресс-службе «Северной Компании».

В квартирах жилого дома «Клевер» будет улучшенная шумоизоляция за счёт стяжки пола выполненной по технологии «плавающий пол». Полусухая стяжка с фиброволокнами не контактирует с полом или стенами, мешает распространению шума. Под стяжку будет уложен слой высокоэффективного шумоизоляционного материала.

В районе строительства уже имеется вся социальная инфраструктура, поблизости находится сразу несколько школ, детских садов и медучреждений. Непосредственно в самом доме запланировано размещение продуктового супермаркета и торгово-офисных помещений. На территории жилого дома «Клевер» предусмотрена парковка на 250 машиномест.

По словам представителя застройщика, «Клевер» будет максимально комфортным для семей с детьми. Во всех подъездах дома предусмотрены колясочные, велосипедные, гостевые санузлы и зоны для мытья колясок. Двор закрыт для проезда автомобилей, игровые площадки будут отделены от зоны парковки, а все окна в доме обеспечены детскими замками.

Офис «Северной Компании» расположен по адресу: ул. Соборная 14/2 стр. 1. Работает в будни с 9.00 до 20.00, в субботу с 10.00 до 17.00, в воскресенье с 10.00 до 15.00.

Действует дополнительный офис продаж в жилом комплексе «Метропарк» на Московском шоссе. Офис работает со вторника по субботу с 09:00 до 18:00.

Телефон 70-70-00.