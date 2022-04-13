В Канищево части многоквартирного дома упали во двор

В микрорайоне Канищево части многоквартирного жилого дома упали с высоты во двор. Сообщение анонимного пользователя опубликовала группа «Рязань».
- Реклама -
Судя по фотографиям, рухнули вниз рамы балконного остекления.
Точное место ЧП неизвестно.
В микрорайоне Канищево части многоквартирного жилого дома упали с высоты во двор. Сообщение анонимного пользователя опубликовала группа «Рязань».
Судя по фотографиям, рухнули вниз рамы балконного остекления.
Точное место ЧП неизвестно.
Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru