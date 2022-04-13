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Среда, 13 апреля, 2022

В Канищево части многоквартирного дома упали во двор

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В Канищево части многоквартирного дома упали во двор

7info

В микрорайоне Канищево части многоквартирного жилого дома упали с высоты во двор. Сообщение анонимного пользователя опубликовала группа «Рязань».

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Судя по фотографиям, рухнули вниз рамы балконного остекления.

Точное место ЧП неизвестно.

В Канищево части многоквартирного дома упали во двор
В Канищево части многоквартирного дома упали во двор

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