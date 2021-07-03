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Суббота, 3 июля, 2021
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В Канищеве остановили пьяного мотоциклиста с ребенком

Елена Лобанова
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В пятницу, 2 июля, в Канищеве остановили пьяного мотоциклиста. Вместе с ним на транспорте ехал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Во время патрулирования правоохранители заметили днем в деревне Канищево мотоцикл. Водитель управлял транспортом неуверенно. На  требования об остановке мужчина лишь прибавил скорость.  

— Во время погони правоохранители заметили ребенка на мотоцикле. Из-за этого они корректно дождались, пока мужчина остановится возле Канищевских озер, — говорится в сообщении. 

Выяснилось, что 43-летний рязанец не имел прав для управления мотоциклом. Прибывшие сотрудники ГИБДД выяснили, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. 

В отношении рязанца составили административные протоколы. За управление транспорта в состоянии алкогольного опьянения и без прав ему грозят штрафы 30 000 рублей и 5 000 — 15 000 рублей соответственно. 

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