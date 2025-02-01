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Происшествия

В Каменске-Уральском жена застала мужа с любовницей и сломала ей нос

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Жительница Каменска-Уральского избила любовницу мужа и сломала ей нос, пишет телеграм-канал «ЧП Каменск-Уральский».

Жена застала мужа вместе с ней, когда они вместе выходили из подъезда. Она набросилась с кулаками сначала на супруга, а затем на его любовницу.

«Застав «суженного» с любовницей, она без лишних разговоров отправила разлучницу на жёсткий контакт с домофоном», — говорится в посте.

В итоге у пострадавшей оказался сломан нос. При этом она не пыталась оказать сопротивление.

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Под горячую руку разъяренной женщины попал и случайный прохожий, выгуливавший собаку. Ему не понравилось, что та кричит матом на всю улицу, в ответ мужчина получил порцию ненормативной лексики.

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© Информационное агентство 7info

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