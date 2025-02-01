В Каменске-Уральском жена застала мужа с любовницей и сломала ей нос

Жительница Каменска-Уральского избила любовницу мужа и сломала ей нос, пишет телеграм-канал «ЧП Каменск-Уральский».
Жена застала мужа вместе с ней, когда они вместе выходили из подъезда. Она набросилась с кулаками сначала на супруга, а затем на его любовницу.
В итоге у пострадавшей оказался сломан нос. При этом она не пыталась оказать сопротивление.
Под горячую руку разъяренной женщины попал и случайный прохожий, выгуливавший собаку. Ему не понравилось, что та кричит матом на всю улицу, в ответ мужчина получил порцию ненормативной лексики.