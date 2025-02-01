В Каменске-Уральском жена застала мужа с любовницей и сломала ей нос

Жительница Каменска-Уральского избила любовницу мужа и сломала ей нос, пишет телеграм-канал «ЧП Каменск-Уральский».

Жена застала мужа вместе с ней, когда они вместе выходили из подъезда. Она набросилась с кулаками сначала на супруга, а затем на его любовницу.

«Застав «суженного» с любовницей, она без лишних разговоров отправила разлучницу на жёсткий контакт с домофоном», — говорится в посте.

В итоге у пострадавшей оказался сломан нос. При этом она не пыталась оказать сопротивление.

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