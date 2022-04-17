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Воскресенье, 17 апреля, 2022

В Калужской области проверяют подполковника МВД, который потерял шприц с героином

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В Калужской области проверяют подполковника МВД, который потерял шприц с героином

Александр Ильин

В полиции Боровского района Калужской области проводится проверка в отношении подполковника МВД, который потерял шприц с героином, служивший в качестве улики по делу о наркотиках, сообщает Telegram-канал Baza. 

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Уголовное дело завели ещё в 2019 году. Как следует из документов, полицейский осмотрел шприц с героином массой 0,039 грамма и убрал в отсек для вещдоков. Однако в ходе проверки выяснилось, что улика отсутствует в камере хранения. 

Сотрудники службы собственной безопасности МВД полагают, что подполковник потерял шприц или забрал его себе. 

По данным источника, теперь мужчина может стать фигурантом двух уголовных дел по статьям о халатности и наркотиках.

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