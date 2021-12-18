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Суббота, 18 декабря, 2021
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В Калужской области иностранец ударил ножом в сердце 16-летнего подростка

Александр Ильин
Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области

В городе Ермолино Боровского района Калужской области 20-летний гражданин иностранного государства напал с ножом на 16-летнего подростка на остановке общественного транспорта, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

Пострадавшего подростка с ранением в области сердца доставили в областную больницу санавиацией. Молодой человек прооперирован и находится в медицинском учреждении.

Подозреваемый в настоящий момент задержан. С ним проводятся следственные и процессуальные действия. 

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По данным издания «Подъём», поножовщине предшествовал конфликт. Как рассказал дядя пострадавшего, его племянник, гуляя с друзьями, увидел, как подозреваемый избивает другого парня. Подросток захотел вмешаться в ситуацию, в результате чего получил ранение. 

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