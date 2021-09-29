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Среда, 29 сентября, 2021
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В Калуге судят банду, обвиняемую в двойном убийстве и краже 5 миллионов

Александр Ильин
В Калуге судят банду, обвиняемую в двойном убийстве и краже 5 миллионов

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В Калуге прокуратура направила в суд дело об убийстве двух человек, пишет портал «Калуга-Поиск».

Преступление было совершено осенью 2020 года. Тогда банда из Московской области — двое мужчин 69 и 53 лет и 28-летняя девушка — узнала, что у двух жителей Калуги находится дома крупная денежная сумма. 

Сначала к погибшим пробралась девушка и усыпила их «клофелином». После чего к ней пришли мужчины с пистолетами и убили калужан. Затем подельники угнали машину и схватили ключи от городской квартиры одного из погибших. Оттуда они украли более 5 млн. рублей.

Сейчас уголовное дело будут рассматривать в суде. Всем троим грозит пожизненное лишение свободы.  

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