В Калининградской области при строительстве дороги обнаружили могилы всадников с конями

Под Калининградом во время строительства новых участков дороги Приморского кольца археологи нашли захоронения воинов с животными. Об этом сообщает портал «Клопс».
По словам историков, могильник всадников с конями датируется IV-VII веком. Всего специалисты насчитали более 2000 погребений.
Эксперты отметили особую ценность могильника: здесь помимо обычных погребений встречаются очень много элитных, княжеских.
Результаты раскопок обещают вывести Калининградскую область в список важнейших археологических площадок России.