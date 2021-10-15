9.2 C
Рязань
Пятница, 15 октября, 2021
spot_img
spot_img
На главнуюНовости мира

В Калининградской области при строительстве дороги обнаружили могилы всадников с конями

Александр Ильин
Фото: Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Под Калининградом во время строительства новых участков дороги Приморского кольца археологи нашли захоронения воинов с животными. Об этом сообщает портал «Клопс».

По словам историков, могильник всадников с конями датируется IV-VII веком. Всего специалисты насчитали более 2000 погребений. 

«Исследовано уже порядка двухсот погребальных объектов с останками и мужчин, и женщин, и детей. Часто встречаются комплексные захоронения всадника с конём, иногда даже с тремя конями — элитные погребения», — рассказали в Институте археологии РАН. 

Эксперты отметили особую ценность могильника: здесь помимо обычных погребений встречаются очень много элитных, княжеских. 

Результаты раскопок обещают вывести Калининградскую область в список важнейших археологических площадок России.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,726ЧитателиЧитать
1,518ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]