В Калининградской области при строительстве дороги обнаружили могилы всадников с конями

Под Калининградом во время строительства новых участков дороги Приморского кольца археологи нашли захоронения воинов с животными. Об этом сообщает портал «Клопс».

По словам историков, могильник всадников с конями датируется IV-VII веком. Всего специалисты насчитали более 2000 погребений.

«Исследовано уже порядка двухсот погребальных объектов с останками и мужчин, и женщин, и детей. Часто встречаются комплексные захоронения всадника с конём, иногда даже с тремя конями — элитные погребения», — рассказали в Институте археологии РАН.

Эксперты отметили особую ценность могильника: здесь помимо обычных погребений встречаются очень много элитных, княжеских.

Результаты раскопок обещают вывести Калининградскую область в список важнейших археологических площадок России.