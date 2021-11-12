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Пятница, 12 ноября, 2021
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В Калининграде мужчина насмерть забил полуторагодовалого ребенка из-за плача

Александр Ильин
Изображение Annabel_P с сайта Pixabay

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В Калининграде задержали 50-летнего местного жителя, который подозревается в жестоком убийстве полуторагодовалого ребёнка. Об этом сообщает ТАСС. 

По информации полиции, 39-летняя мать ребёнка приехала вместе с ним к своему знакомому, с которым они начали распивать алкоголь. В один момент женщина задремала, а когда проснулась, то обнаружила, что ребёнок пропал. 

Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело мальчика на чердаке с множеством травм. Выяснилось, что подозреваемый несколько раз ударил головой малыша о деревянные ступени, после чего спрятал труп. По предварительным данным, причиной убийства стал плач. 

Следственные органы возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего). В прокуратуре Калининградской области начали проверку. 

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