В Калининграде мужчина насмерть забил полуторагодовалого ребенка из-за плача

В Калининграде задержали 50-летнего местного жителя, который подозревается в жестоком убийстве полуторагодовалого ребёнка. Об этом сообщает ТАСС.

По информации полиции, 39-летняя мать ребёнка приехала вместе с ним к своему знакомому, с которым они начали распивать алкоголь. В один момент женщина задремала, а когда проснулась, то обнаружила, что ребёнок пропал.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело мальчика на чердаке с множеством травм. Выяснилось, что подозреваемый несколько раз ударил головой малыша о деревянные ступени, после чего спрятал труп. По предварительным данным, причиной убийства стал плач.

Следственные органы возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего). В прокуратуре Калининградской области начали проверку.