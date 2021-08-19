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Четверг, 19 августа, 2021
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В кафе-баре «Трибуна» в Липецке нашли тараканов, сомнительный алкоголь и кальяны

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В кафе-баре «Трибуна» в Липецке нашли тараканов, сомнительный алкоголь и кальяны
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В Липецке сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики совместно с прокуратурой и Роспотребнадзором проверили кафе-бар «Трибуна». Специалисты обнаружили ряд нарушений.

В заведении не соблюдались «коронавирусные» ограничения. Например, там не было разметки. Также вопреки запрету там курили кальяны.

Выявлено много нарушений санитарного законодательства: в цехах кишили тараканы, на кухне – непромытая рабочая поверхность, грязные стены и потолки, на вытяжках жировые слои и подтёки.

Посетителям сотрудники бара наливали алкоголь, который был снят с продажи более полугода назад. Кроме того, его хранили при неправильной температуре.

Владельцам кафе-бара грозят штрафы более 350 тыс. руб, сообщает ГТРК Липецк.

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