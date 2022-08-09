В Кадомском районе обсудили перспективы цифровизации

Кадомский район накануне посетили по поручению Павла Малкова министр цифрового развития Андрей Ульянов и представители Центра информационных технологий и АНО «Цифровой регион».

Областное министерство цифрового развития курирует Кадомский район. О возобновлении института кураторства врио губернатора региона заявил 12 июля.

По словам главы райадминистрации Александра Кочеткова, удалённость от областного центра определяет специфику развития Кадомского района.

Александр Кочетков:

– У нас слабо развита мобильная связь, Не хватает профессиональных кадров с цифровым образованием. Есть сложности с компьютерным обеспечением. Надеемся, совместная работа с нашими региональными кураторами поможет нам решить эти и другие вопросы.

В Кадомском районной больнице Андрей Ульянов осмотрел компьютерное оснащение и побеседовал с персоналом об использовании медицинской информационной системы. Министр отметил, что все рабочие места медиков нужно оснастить компьютерами и стабильным доступом в интернет. Особое внимание, по словам Андрея Ульянова, нужно уделить защите персональных данных пациентов.

АНО «Цифровой регион» организовала круглый стол «Кадры для цифровой экономики – новые профессии». Глава департамента по реализации проектов АНО «Цифровой регион» Виктор Алеевский отметил важность совместной работы образовательных организаций и IT-бизнеса при подготовке специалистов в сфере цифровых технологий.

– «Цифровой регион» разрабатывает новые решения для облегчения взаимодействия учебных заведений, которые готовят будущих айтишников, и работодателей, готовых вкладываться в образовательный процесс, – подчеркнул Виктор Алеевский.

В селе Кочемирово Андрей Ульянов ознакомился с ходом строительства вышки сотовой связи. Вышка должна обеспечить населённый пункт мобильной связью и интернетом 4G. Опора станции уже установлена. До конца 2022 года вышку оснастят оборудованием и запустят в работу.

Глава администрации Кущапинского сельского поселения Марина Михайлина заявила, что строительство вышки в Кочемирово стало результатом активности местных жителей, их участия во всероссийском голосовании в ноябре 2021 года.

Марина Михайлина:

– Мы очень рады, что в Кочемирово строится вышка. Население с нетерпением ждёт, когда она начнёт работать.

С главами сельских поселений Кадомского района глава регионального Минцифры обсудил обеспечение района связью и интернетом, функционирование в населённых пунктах бесплатных Wi-Fi зон и другие вопросы.

Андрей Ульянов: