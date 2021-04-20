В кабмине назвали причины роста цен на квартиры

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Влияние на рост цен на жилую недвижимость оказывает комплекс факторов, среди которых — увеличение стоимости строительных материалов, нехватка рабочей силы, льготная ипотека, пандемия и переход на проектное финансирование, сказал «Известиям» представитель вице-премьера Марата Хуснуллина.

Темпы роста стоимости квартир в России замедлились, но все еще остаются довольно высокими. В январе-марте первичное жилье подорожало на 8% в сравнении с предыдущим кварталом, сообщили «Известиям» участники рынка недвижимости. Аналогичный показатель за октябрь-декабрь 2020-го составлял 10%. В годовом же выражении квартиры сейчас стали дороже на 26%.

Ранее президент России Владимир Путин поручил ФАС проверить рост цен на жилье. Затем Марат Хуснуллин дал распоряжение создать штаб по анализу увеличения стоимости, в который войдут представители Минстроя, ФАС и Главгосэкспертизы.

– Сегодня ведется активная работа по стабилизации цен на рынке недвижимости. На прошлой неделе проводилось совещание с руководством ФАС, ведется сбор информации об объемах и причинах роста во всех регионах, – сказал представитель Марата Хуснуллина.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Квадратные меры: темпы роста цен на первичное жилье в России замедлились