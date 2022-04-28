В этом году в Рязанской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют свыше 227 км дорог

В России начался дорожно-строительный сезон. Масштабные работы стартовали как на федеральной сети, так и на дорогах регионального и местного значения в большинстве субъектов страны.

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По словам министра транспорта РФ Виталия Савельева, в 2022 году в стране построят и реконструируют 228 км федеральных и 1598 км региональных автодорог. Капитальный ремонт проведут на 6,5 тыс. км федеральных и 16,8 тыс. км региональных трасс.

– Все дорожные работы на федеральных трассах идут в соответствии с заключенными ранее контрактами, отставания от графика нет. В работе, как раньше, так и сейчас, мы используем преимущественно отечественные материалы. В этом году планируем построить, реконструировать и отремонтировать больше участков дорог, чем в прошлом. И возможности для этого есть: ресурсов, финансирования и компетенций достаточно, – рассказал руководитель «Росавтодора» Роман Новиков.

В Рязанской области за 2022 год по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать свыше 227 км дорог, в том числе – 12,8 км в Рязани.

Работы будут проводиться в 11 районах региона. Так, уже начался ремонт автодороги Михайлов – Голдино – Горлово – Скопин – Милославское в Милославском районе. Подрядчик приступил к уширению проезжей части. Параллельно идет подготовка к ремонту мостов через реки Сухая Полотебня и Питомша.

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В Сараевском районе продолжается капремонт участка автодороги Сараи – Кутловы Борки – граница района, который начался еще в прошлом году. Ремонтируемый участок ведет к ФАПу в селе Кутловы Борки. Также там проходит школьный маршрут.

В Спасском районе капитально ремонтируют две автодороги: Веретье – Кудусово – Бельское и участка от автодороги «Рязань (от села Шумашь) – Спасск-Рязанский – Ижевское – Лакаш» – Федотьево – Веретье. На этих объектах ремонт также начался осенью прошлого года.

В Сапожковском, Касимовском и Старожиловском районах в рамках нацпроекта ведется ремонт железобетонных мостов. На них заменят дорожное покрытие, барьерное и перильное ограждения, отремонтируют деформационные швы.

В Сасовском районе продолжается ремонт участка автодороги Берестянки – Трудолюбовка – Верхне Никольское – граница района. Его длина составляет 16 километров. Работы должны завершить этим летом.

Кроме того, в течение двух лет будет завершен капитальный ремонт на двух дорогах федерального значения в Рязанской области. Общая протяженность участков составит 17,4 км. Речь идёт об отрезке трассы М-5 «Урал» (км 286 – км 297) и участке автодороги Р-132 (км 233 – км 240). Их планируется расширить до четырех полос.