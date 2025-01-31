В Эстонии подожгли ресторан, названный в честь Украины

В Таллине неизвестные подожгли ресторан, названный в честь Украины, пишет телеграм-канал SHOT.

По его данным, это произошло рано утром в пятницу. В полицию поступила информация о поджоге, на место прибыли пожарные и потушили огонь спустя 15 минут.

Заведение расположено на первом этаже, в нем также разбили стекло.

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Местной полиции предстоит выяснить, кто причастен к поджогу заведения, название которого повторяет лозунг запрещенных в России организаций украинских экстремистов.

Ресторан находится рядом с Балтийским вокзалом в центре города.