В Энгельсе мужчина погиб из-за прорыва трубы в ванной

В городе Энгельс Саратовской области следственным отделом проводится проверка по факту смерти 67-летнего мужчины.

По информации, полученной от супруги, в квартире на проспекте Строителей было обнаружено тело мужчины с признаками термического воздействия 3 марта 2023 года.

Предварительно установлено, что мужчина получил ожоги от разорвавшейся трубы горячего водоснабжения в ванной комнате и скончался. В результате произошло затопление квартиры соседей снизу. Следственным комитетом совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр и назначено судебно-медицинское исследование.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.