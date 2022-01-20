В электричке под Рязанью двое парней избили подростка из-за розовой шапки

В поезде «Рязань — Рыбное» двое молодых людей избили подростка из-за внешнего вида и похитили его обувь, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на старшего следователя регионального следственного комитета Ирину Гурееву.

Инцидент случился 9 января. На станции Дягилево в вагон вошли двое пьяных парней. Увидев подростка, они стали грубить ему. Дебоширам не понравился его внешний вид: розовая шапка и причёска.

Как рассказала следователи, подозреваемые, предварительно, несколько раз ударили несовершеннолетнего по лицу, после чего похитили его обувь.

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На молодых людей — 20 и 24 лет — возбудили уголовное дело. Сейчас они заключены под стражу.