В Ярославской области в страшной аварии погиб ребенок

Утром 23 июля в Переславском районе Ярославской области произошла авария со смертельным исходом, пишет 76.RU.

По предварительной информации, 44-летний водитель автомобиля «Кадиллак» нарушил ПДД и выехал на встречную полосу. В итоге он столкнулся с машинами Хендай» и «Газель».

В полиции уточнили, что от полученных травм на месте скончались 31-летний водитель и несовершеннолетняя пассажирка «Хендая». Еще два человека попали в больницу.

В прокуратуре начали проверку по факту случившегося. Опубликовано фото, на котором видны страшные последствия ДТП.