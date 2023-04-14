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Пятница, 14 апреля, 2023
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В Ярославской области педофил надругался над 11-летней девочкой около школы

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В поселке Петровское Ростовского района на 11-летнюю девочку напал 35-летний мужчина, сообщил портал 76.RU со ссылкой на источник.

Инцидент произошел вечером 11 апреля. По предварительной версии, школьница играла на детской площадке после уроков. К ней подошел неизвестный, который предложил денег и заманил жертву в заброшенный туалет рядом со школой.

«Там несколько раз ударил, трогал половые органы. Пытался просунуть пальцы, потом член, но у него не встал», — сообщил собеседник издания.

Потерпевшая рассказала о случившемся учительнице, а та родителям. Нападавшим оказался безработный ранее судимый житель села Воронино. Его задержали, возбуждено уголовное дело.

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