В Переславском районе на трассе М-8 произошла смертельная авария с участием молодого ярославца, написал портал 76.RU.

Инцидент произошел утром 30 января. Водитель автомобиля ВАЗ ехал на работу в село Любилки. В 07:15 он столкнулся с иномаркой «Рено». Пострадавший скончался на следующий день в реанимации.

«Я спросила: «Как это произошло?» Он сказал, что не знает, что ничего не понял, просто увидел рядом горящие фары и не успел затормозить, — привела его супруга слова второго участника ДТП.

У ее мужа было переломано все тело, разрыв многих внутренних органов, сотрясение мозга. До смерти его допрашивали сотрудники полиции.

«Он мне сказал: «Алена, прости, я даже не видел эту машину». И все, больше я живым его не видела. <…> Я на 100 процентов уверена, что это не мой муж был виновником ДТП. У него большой стаж, он с 2015 года за рулем», – пояснила девушка.

У погибшего осталась десятимесячная дочка. Сейчас женщина ищет свидетелей случившегося. Ярославца похоронили 2 февраля. Ему было всего 26 лет. По факту случившегося проводится проверка.