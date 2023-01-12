Четверг, 12 января, 2023
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В Ярославле во время хоккейного матча шайба вылетела в лицо болельщице

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Шайба попала в лицо болельщице во время хоккейного матча «Локомотив» — «Трактор» в Ярославле, сообщил 76.RU.

Иницдент произошел вечером 11 января в конце третьего периода игры. По словам очевидца, при игре в меньшинстве ярославский хоккеист выбросить шайбу из своей зоны.

«Но, видимо, не рассчитал силы. Шайба улетела на трибуну. И попала девушке в лицо. По телеку показали, что она сначала отвернулась. Рядом был маленький ребенок», – пояснил собеседник издания.

В итоге девушка покинула трибуну, держась рукой за щеку. После произошедшего виновного хоккеиста удалили. Журналист Дмитрий Жданюк уточнил, что речь идет о Михаиле Беляеве.

Выяснилось, что пострадавшую отвели в медпункт волонтеры. Информация о ее состоянии уточняется.

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