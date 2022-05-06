В Ярославле странный мужчина зазывал восьмилетнюю девочку к себе в квартиру

Жители Ярославля рассказали о выходке странного мужчины, который зазывал восьмилетнюю девочку к себе в квартиру, пишет 76.ru.

- Реклама -

Инцидент произошел 6 мая на Ленинградском проспекте возле супермаркета. Мать школьницы рассказала, что незнакомец предлагал ее дочери, которая ждала родительницу в тамбуре магазина, пойти с ним.

«Он входил и выходил несколько раз, вероятно, убедиться, что рядом нет свидетелей. Рассказывал, какая у него кошка и большая квартира», – пояснила жительница Ярославля.

В Ярославле в социальных сетях появились сообщения о странном мужчине, который возле супермаркета на окраине Дзержинского района заманивал 8-летнюю девочку к себе домой.

В УМВД России по Ярославской области уточнили, что проводят проверку по факту случившегося.