Суббота, 3 сентября, 2022
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В Ярославле из ЦРБ уволился единственный врач-невролог

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В ярославской ЦРБ прокомментировали увольнение увольнения врача-невролога, который был единственным специалистом такой категории в штате, пишет 76.RU.

Ранее сообщалось, что по этой причине отделение неврологии в медучреждении якобы закрылось. Утверждалось, что за неделю количество пациентов сократилось.

В больнице отметили, что отделение неврологии работает в штатном режиме.

«На место уволившегося по семейным обстоятельствам врача-невролога с 5 сентября выходит новый специалист, врач-невролог», – пояснили в ярославской ЦРБ.

Подчеркивается, что до момента его выхода на работу пациенты с неврологическими заболеваниями находятся под наблюдением врачей-терапевтов.

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