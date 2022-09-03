В Ярославле из ЦРБ уволился единственный врач-невролог

В ярославской ЦРБ прокомментировали увольнение увольнения врача-невролога, который был единственным специалистом такой категории в штате, пишет 76.RU.

Ранее сообщалось, что по этой причине отделение неврологии в медучреждении якобы закрылось. Утверждалось, что за неделю количество пациентов сократилось.

В больнице отметили, что отделение неврологии работает в штатном режиме.

«На место уволившегося по семейным обстоятельствам врача-невролога с 5 сентября выходит новый специалист, врач-невролог», – пояснили в ярославской ЦРБ.

Подчеркивается, что до момента его выхода на работу пациенты с неврологическими заболеваниями находятся под наблюдением врачей-терапевтов.