В Якутии на ипподроме нашли изуродованное тело женщины

В городе Якутск на территории местного ипподрома обнаружили тело 53-летней женщины, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

По данным правоохранителей, днём 29 декабря 2021 года на ипподроме стая собак напала на идущую 53-летнюю женщину. Она скончалась.

Для установления точных причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Сотрудники СКР изучают документацию ведомств, осуществляющих работу по регулированию численности безнадзорных животных. Кроме того, выясняется возможный факт наличия хозяев животных.

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Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ (Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека).