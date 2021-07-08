В июне в Рязанской области родились Яромир и Тея

Сайт ГУ ЗАГС Рязанской области назвал имена, которые рязанцы чаще всего давали новорождённым в июне.
Наиболее популярными для мальчиков стали имена: Артём, Михаил, Максим, Иван, Кирилл, Дмитрий, Александр, Матвей, Тимофей, Никита, Илья.
Девочек чаще всего назвали: Варвара, София, Виктория, Василиса, Мария, Алиса, Александра, Анастасия, Полина, Милана, Анна, Ксения.
Среди редких, непопулярных имён в первый месяц лета у рязанцев оказались: Трофим, Тихон, Юрий, Феликс, Яромир, Гордей, Ростислав, Валерий, Эмиль, Леонард, Клим, Демид, Борис.
Девочек называли: Сильвана, Тина, Людмила, Элеонора, Валентина, Анфиса, Тея, Ярослава, Теона, Василина, Ярослава, Нина, Мия, Амелия, Милада, Николь, Евгения.