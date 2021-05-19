В Ивановской области раскрыли «банду» педофилов

В Ивановской области задержали бывшего директора Чернцкого интерната и экс замдиректора музыкальной школы. Их подозревают в растлении детей-сирот. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Все вскрылось во время расследования дела против бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня. Следователи распутывали дело о растрате, но вышли на след целой банды педофилов.
Уголовное дело возбудили 30 апреля 2021 года. Тогда в регионе провели масштабные обыски. Документы изъяли также в детдоме, областной больнице, куда возили сирот на плановые обследования. Обыск провели и в летнем лагере «Улыбка», соучредителем которого и стал Цымбалюк после отставки.
Когда у власти в регионе был Михаил Меня, а в детдоме — Александр Цымбалюк, то интернат находился в зоне особого внимания.
Потерпевшие рассказали, что Цымбалюк и Бухонин превратили их жизнь в ад. Обвиняемые пользовались тем, что детям некому довериться. Ребят запугивали и уверяли, что говорить о происходящем кому-то — стыдно.
Цымбалюк даже пристроил свою жертву на работу в один из своих лагерей. Молодой человек не рисковал уходить с работы, так как боялся, что не сможет больше никуда устроиться. Парень рассказал, что был не единственной жертвой директора. Во время обучения он видел, как по ночам его соседа вызывал в свой кабинет Цымбалюк.
О страшном детстве рассказала и еще одна девушка. Воспитанницу интерната «передали в пользование» в 13 лет. Тогда Цымбалюк отдал ее Николаю Бухонину. Там она вместе с другими детьми трудилась на огороде: копала, сажала и пропалывала.
При этом девушка уверена, что обо всем прекрасно знала жена Бухонина.
Бухонин приставал и к еще одному воспитаннику интерната. Деятель культуры обещал парню игрушки, заманивал в дом и трогал там.
Сын Бухонина подтвердил, что привозил на дачу к отцу детей из интерната. Однако в преступления родителя он не верит.
Странный слухи о директоре детдома Цымбалюке ходили по Ивановской области давно. Местные жители рассказывали, что интернатовцев привозили в Сибирские бани в компанию местных известных персон.
В настоящий момент Цымбалюк и Бухонин находятся под стражей. Бывший директор интерната отправился в СИЗО 30 апреля, а его знакомый общественник и деятель культуры Николай Бухонин – 12 мая.