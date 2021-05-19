В Ивановской области раскрыли «банду» педофилов

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В Ивановской области задержали бывшего директора Чернцкого интерната и экс замдиректора музыкальной школы. Их подозревают в растлении детей-сирот. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Все вскрылось во время расследования дела против бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня. Следователи распутывали дело о растрате, но вышли на след целой банды педофилов.

— Правоохранители задержали бывшего директора Чернцкой коррекционной школы-интерната для сирот Александра Цымбалюка, зампредседателя Совета Ассамблеи народов РФ и экс замдиректора местной музыкальной школы Николай Бухонин. Их обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении детей, — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили 30 апреля 2021 года. Тогда в регионе провели масштабные обыски. Документы изъяли также в детдоме, областной больнице, куда возили сирот на плановые обследования. Обыск провели и в летнем лагере «Улыбка», соучредителем которого и стал Цымбалюк после отставки.

Когда у власти в регионе был Михаил Меня, а в детдоме — Александр Цымбалюк, то интернат находился в зоне особого внимания.

— В ходе расследования уголовного дела о крупном хищении в отношении бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня были получены сведения о фактах систематического растления малолетних в Ивановской области. Потерпевшими оказались воспитанники Чернцкой коррекционной школы-интерната для детей-сирот, — рассказал источник, знакомый с материалами следствия.

Потерпевшие рассказали, что Цымбалюк и Бухонин превратили их жизнь в ад. Обвиняемые пользовались тем, что детям некому довериться. Ребят запугивали и уверяли, что говорить о происходящем кому-то — стыдно.

— Цымбалюк приставал ко мне и трогал. Он начал странно себя вести еще в 2008 году. Тогда мне и 18-ти лет не было. Директор начинал меня трогать, когда выпивал. Часто употреблять он стал после гибели жены, — рассказал один из потерпевших.

Цымбалюк даже пристроил свою жертву на работу в один из своих лагерей. Молодой человек не рисковал уходить с работы, так как боялся, что не сможет больше никуда устроиться. Парень рассказал, что был не единственной жертвой директора. Во время обучения он видел, как по ночам его соседа вызывал в свой кабинет Цымбалюк.

О страшном детстве рассказала и еще одна девушка. Воспитанницу интерната «передали в пользование» в 13 лет. Тогда Цымбалюк отдал ее Николаю Бухонину. Там она вместе с другими детьми трудилась на огороде: копала, сажала и пропалывала.

— Сначала я ему просто помогала по даче. Потом он начал вечерами выпивать и насиловать меня. Других детей отвозили обратно в интернат. Меня он оставлял и обещал не приставать. Но слова свои никогда не держал, — рассказала пострадавшая.

При этом девушка уверена, что обо всем прекрасно знала жена Бухонина.

— Однажды в интернате было плановое обследование у гинеколога. Там-то я и узнала, что нахожусь на 12 неделе беременности. Обо всем знала школьная медсестра, но никаких действий не предприняла. На следующей день после осмотра у меня случился выкидыш, — рассказала девушка.

Бухонин приставал и к еще одному воспитаннику интерната. Деятель культуры обещал парню игрушки, заманивал в дом и трогал там.

— Я так испугался, вскочил и закричал. Прибежала его жена и спросила, что произошло. Я сказал: «Ваш мужчина меня трогал». Она потребовала срочно отвезти меня обратно в школу, — говорит пострадавший.

Сын Бухонина подтвердил, что привозил на дачу к отцу детей из интерната. Однако в преступления родителя он не верит.

Странный слухи о директоре детдома Цымбалюке ходили по Ивановской области давно. Местные жители рассказывали, что интернатовцев привозили в Сибирские бани в компанию местных известных персон.

В настоящий момент Цымбалюк и Бухонин находятся под стражей. Бывший директор интерната отправился в СИЗО 30 апреля, а его знакомый общественник и деятель культуры Николай Бухонин – 12 мая.