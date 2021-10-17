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Воскресенье, 17 октября, 2021
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В Ивановской области кондуктор набросился на ребенка в общественном транспорте

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В редакцию портала IvanovoNews пришла жалоба на кондуктора, который собиралась высадить ребенка из общественного транспорта.

По словам автора обращения, женщина ссылалась на то, что девочке 14-15 лет не хватало три рубля на проезд. При этом она предложила карту и оплатила, однако кондуктора это не строила, и она стала оскорблять пассажирку. В ответ ребенок попытался снять происходящее на видео.

«Кондуктор стала отнимать телефон с криками и оскорблениями, называя её девушкой легкого поведения с дальнейшим словесный поносом», – говорится в обращении.

В итоге, по словам очевидца, девочку буквально затрясло от оскорблений. При этом никто из окружающих не вступился за ребенка.

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