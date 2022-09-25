В Иванове выбросили на помойку две коробки с десятью щенками

Жители Иванова нашли у помойки две коробки, в которых сидели десять щенков, пишет Ivanovo News.

В приюте для бездомных животных «Майский день» рассказали, что малыши провели под проливным дождем всю ночь. При этом они чудом не попали под колеса проезжающих автомобилей.

«Полностью промокшие щенки прижимались друг к другу и тряслись от холода», – отметили в приюте.

Сотрудники незамедлительно выехали на место и забрали щенков. В учреждении нет свободных вольеров, поэтому неравнодушных жителей Ивановской области просят приютить животных или же помочь предоставлением клеток, влажного корма, пеленок, сывороток и вакцин.