В Иванове уроженцы Узбекистана в драке убили мужчину

Сотрудники полиции задержали двух 25-летних уроженцев Узбекистана, которых обвиняют в нападении на жителя Иванова, пишет Ivanovo News.

По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 26 октября на улице Красных Зорь. Злоумышленники избили мужчину, нанеся ему удары руками и ногами в область головы и туловища.

В итоге потерпевший скончался в больнице от полученных травм. Возбуждено уголовное дело.

Следствие вышло в суд с ходатайством о заключении нападавших под стражу.

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