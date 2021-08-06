22.3 C
Рязань
Пятница, 6 августа, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

В Иванове строительство дороги затянулось на год

Никита Брыкин
В Иванове строительство дороги затянулось на год
- Advertisement -

Дорога-дублер на улице Наумова в Иванове превращается в долгострой, пишет портал Ivanovo News.

Сообщается, что компания ООО «Мастер» должна была сдать объект еще в ноябре прошлого года. Однако подрядчик сетовал на плавучий грунт и ветхость коммуникаций, из-за чего проект пришлось менять.

В апреле представитель компании заявил, что работам помешал собственник участка, который продал землю. В итоге им пришлось начинать переговоры с новым владельцем.

Чиновники грозят ООО «Мастер» штрафными санкциями, однако работы это не ускоряет. Подрядчик ссылается на отсутствие средств.

Горожане же утверждают, что специалисты приступили к работам в декабре прошлого года. По их словам, рабочие укладывали бордюрный камень при температуре двенадцать градусов ниже нуля.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]