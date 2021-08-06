В Иванове строительство дороги затянулось на год

- Advertisement -

Дорога-дублер на улице Наумова в Иванове превращается в долгострой, пишет портал Ivanovo News.

Сообщается, что компания ООО «Мастер» должна была сдать объект еще в ноябре прошлого года. Однако подрядчик сетовал на плавучий грунт и ветхость коммуникаций, из-за чего проект пришлось менять.

В апреле представитель компании заявил, что работам помешал собственник участка, который продал землю. В итоге им пришлось начинать переговоры с новым владельцем.

Чиновники грозят ООО «Мастер» штрафными санкциями, однако работы это не ускоряет. Подрядчик ссылается на отсутствие средств.

Горожане же утверждают, что специалисты приступили к работам в декабре прошлого года. По их словам, рабочие укладывали бордюрный камень при температуре двенадцать градусов ниже нуля.