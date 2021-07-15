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Четверг, 15 июля, 2021
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В Иванове неизвестный развращал 13-летнюю девочку в реке Уводь

Елена Лобанова
В Иванове неизвестный развращал 13-летнюю девочку в реке Уводь
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В воскресенье, 11 июля, в Иванове неизвестный мужчина развращал 13-летнюю девочку. Все это происходило в реке Уводь. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

В тот день с 15:00 до 17:00 школьница купалась в реке возле улицы Павла Большевикова. В это время к ней подплыл неизвестный мужчина и совершил в отношении нее развратные действия без применения насилия. 

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 135 УК РФ. Следователи пытаются установить личность мужчины. 

Если вы стали очевидцем произошедшего, то позвоните в следственный отдел Ленинского района по номеру 8-4932-31-29-58.

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