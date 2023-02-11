Родители учеников школы №30 пожаловались члену общественной палаты Ивановской области Марьяне Хуснеевой на показ фильма о спецоперации с кадрами жестокости, написал портал Ivanovo News.

Во вторник в учебном заведении проводилась акция «Стена памяти». К ним приехал врио политрука 98-й дивизии Евгений Золотарев, который провел «Урок мужества» и показал кинокартину.

«Девочки еще два урока плакали (от ужаса – из-за гибели ни в чем неповинных людей), кто-то поссорился из-за своих взглядов. Чья это инициатива — показывать детям кино «18+» со сценами насилия, жестокости – кадрами расстрелов. Директор и администрация знакомились с фильмом до его трансляции ученикам?» – задалась вопросом Хуснеева.

По ее словам, такой контент только калечит психику ребят, а не делает их мужественными.

Хуснеева обратилась к председателю Общественной палаты Елене Леванюк и уполномоченному по правам детей Татьяне Океанской.