В Иванове бездомные начали жить в двух заброшенных памятниках архитектуры

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В Иванове бездомные «захватили» два здания в центре города. Люди без определенного места жительства решили поселить в памятниках архитектуры. Об этом сообщает IvanovoNews.

По данным местного СМИ, за исторические здания никто не борется. Собственники даже не обращают внимание, что внутри уже поселились люди.

В качестве своего дома бездомные выбрали бывший трактир Каткова, который впоследствии стал военкоматом, на улице Карла Маркса. Сообщается, что не так давно там был пожар. Люди поселились и в доме Хомякова возле площади Пушкина. Именно там раньше собирались большевики.