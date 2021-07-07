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Среда, 7 июля, 2021
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В Иванове бездомные начали жить в двух заброшенных памятниках архитектуры

Елена Лобанова
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В Иванове бездомные «захватили» два здания в центре города. Люди без определенного места жительства решили поселить в памятниках архитектуры. Об этом сообщает IvanovoNews

По данным местного СМИ, за исторические здания никто не борется. Собственники даже не обращают внимание, что внутри уже поселились люди. 

В качестве своего дома бездомные выбрали бывший трактир Каткова, который впоследствии стал военкоматом, на улице Карла Маркса. Сообщается, что не так давно там был пожар. Люди поселились и в доме Хомякова возле площади Пушкина. Именно там раньше собирались большевики.

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